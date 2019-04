Campania: il 13 maggio presso il Centro medico One di Amorosi (Bn) il convegno "Un goal per l'Ipf"

- È in programma il 13 maggio alle 17 presso il Centro medico One del dott. Alfonso de Nicola, ad Amorosi (Bn), il convegno “Un goal per l’Ipf” organizzato dall’associazione pazienti “Respirare Campania Onlus”, in partnership con la Ssc Napoli. Scopo del convegno è la promozione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per il supporto psicologico ed economico a pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (Ipf), una malattia rara che colpisce i polmoni. Durante l'evento si svolgerà anche una vendita di beneficenza delle magliette ufficiali della Ssc Napoli omaggiate dalla Società a favore della raccolta fondi per l'associazione "Respirare Campania" onlus. (Ren)