Benevento: il 13 maggio a Amorosi incontro su fibrosi polmonare idiopatica (2)

- Il percorso diagnostico dei pazienti affetti da IPF è spesso tortuoso con latenza nella diagnosi di oltre 2 anni dalla prima visita medica. La complessità della patologia, unitamente alla prognosi infausta (circa il 25% dei pazienti sopravvive a 4 anni dalla diagnosi), richiede che sia attivato un percorso diagnostico integrato tra diverse figure specialistiche. Conoscere la malattia e i suoi sintomi è fondamentale per agevolare una diagnosi precoce, strumento determinante per mettere in atto percorsi riabilitativi efficaci. In pochi però conoscono e sanno riconoscere i sintomi dell’IPF, campanelli di allarme di questa patologia. L’unica speranza di guarigione è il trapianto dei polmoni che si può però effettuare solo in alcuni casi e in pochi centri in Italia. Dopo la diagnosi infausta, il paziente IPF dovrebbe entrare in un percorso assistenziale completo che lo supporti dal punto di vista psicologico ed economico (spese mediche, concentratori di ossigeno, spese per trasferte e alloggio in città dove è attivo un Centro Trapianti polmone), e nella gestione del fine vita. Per questi motivi è fondamentale giungere alla corretta diagnosi, soprattutto nelle fasi iniziali di malattia, al fine di migliorare la gestione del paziente, alla luce delle opportunità terapeutiche oggi disponibili, che rallentano notevolmente lo sviluppo della malattia, allungando le aspettative e la qualità della vita. La diagnosi precoce è fondamentale per poter intervenire efficacemente. In questa ottica è fondamentale implementare un percorso di “Disease Awareness” e di sensibilizzazione rivolto non solo agli specialisti del settore ma anche alla popolazione. (Ren)