Napoli: Borrelli (Verdi), parcheggiatori abusivi scatenati a Coroglio e strade bloccate dai fuochi di artificio

- "Siamo stufi dei fenomeni di illegalità che infestano Napoli e provincia. Nell'ultimo weekend la situazione si è rivelata folle. Oramai l'inciviltà è fuori controllo. Tra le nostre testimonianze e le segnalazioni che ci sono pervenute abbiamo raccolto un numero esponenziale di episodi che abbiamo racchiuso in un dossier che abbiamo presentato alla Procura della Repubblica". Lo ha annunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "A Bagnoli i parcheggiatori abusivi hanno incassato centinaia di migliaia di euro durante il weekend, arrecando gravi disagi alla cittadinanza. Via Coroglio è diventata un parcheggio, con le auto sistemate in sosta vietata ambo i lati della strada. Un vero e proprio imbuto che ha generato gravi problemi alla circolazione. Il fenomeno è stato trasversale lungo l'arco delle giornate. I parcheggiatori sono stati presenti per 24 ore al giorno, trasformando l'area in un inferno. Non è andata meglio ai residenti di via Giambattista Marino a Fuorigrotta e via Alessandro Volta che hanno dovuto fare i conti con i fuochi di artificio durante le ore notturne. A Fuorigrotta la strada è stata addirittura bloccata con i motorini per permettere agli incivili di dare fuoco alle polveri in concomitanza del passaggio di una processione". (segue) (Ren)