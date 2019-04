Regionali Piemonte: depositata la lista "Cirio presidente", due posti a Fratelli d'Italia (2)

- "Sono felice della squadra che ha preso forma - sottolinea il candidato presidente Alberto Cirio - perché i nomi al suo interno sono di donne e uomini di impegno e valore che rappresentano non solo l’anima politica della nostra comunità, ma anche il suo volto tecnico e civico. Inoltre le provenienze dei designati garantiscono una equilibrata rappresentanza geografica a tutto il nostro territorio. Oltre a ringraziare i coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, desidero esprimere un apprezzamento particolare per la sensibilità dimostrata dall’Udc e dalla Lista civica Sì Tav Sì lavoro per il Piemonte nel cuore che, seppur non presenti all’interno del listino, sono per la Coalizione una voce preziosa e importante e che, se avremo la fiducia dei Piemontesi, saranno adeguatamente coinvolti nei futuri assetti di governo della Regione". (Rpi)