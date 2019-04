Torino: comizio di Salvini, piazza Carlo Alberto mezza vuota

- Poche centinaia di persone e piazza Carlo Alberto mezza vuota questa sera a Torino per il comizio del vicepremier Matteo Salvini, che qui lancerà la campagna elettorale in vista delle regionali del Piemonte e delle europee, in programma il 26 maggio. Il ministro dell’interno, atteso alle 21, alle nove e venti non è ancora arrivato. (Rpi)