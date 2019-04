Governo: Salvini, schema centrodestra non ripetibile a livello nazionale, onoreremo contratto fino in fondo

- Lo schema di governo con Forza Italia e Fratelli d'Italia non è ripetibile a livello nazionale. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a margine di un comizio a Cantú, in provincia di Como. "È uno schema che a livello locale ripeteremo ovunque in Regione Piemonte e in tutti i comuni da Nord a Sud - ha spiegato Salvini - a livello nazionale non cambia nulla. Abbiamo in contratto di governo della durata di cinque anni e intendo onorarlo fino in fondo".(Rem)