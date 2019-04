Campania: giovedì 2 e sabato 11 maggio l'ottava edizione della Festa dei popoli di Aversa (Ce)

- Nell'ambito della Festa dei popoli Aversa VIII si terrà giovedì alle ore 18.30 presso la Caritas di Aversa (Ce), l'evento diocesano dedicato all'integrazione e alla fratellanza, con il convegno "Le sfide dell'accoglienza oggi" con relatore don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes. Riguardo all'incontro don Evaristo Rutino, direttore diocesano dell'Ufficio Migrantes ha dichiarato: "Siamo consapevoli di quanto sia essenziale promuovere l'accoglienza e l'interazione con l'altro: senza questo atteggiamento di apertura, risulterà sempre più arduo far comprendere alle persone le reali motivazioni alla base delle Migrazioni dei Popoli". "La parola - ha concluso Rutino - chiave è sicuramente 'Incontro', che permette uno scambio, una contaminazione che non può che arricchirci come cristiani e come persone". Il secondo evento della Festa dei popoli Aversa VIII si terrà invece sabato 11 maggio, a partire dalle 18 a Casal di Principe (Ce) che accoglierà i "Popoli in festa". Dopo il ritrovo presso la Parrocchia San Nicola, la "Passeggiata della fratellanza" condurrà alunni e genitori verso Piazza Vittorio Emanuele, accompagnati da musiche e coreografie etniche. Qui ci sarà l'apertura del "Villaggio della fratellanza e dell'interculturalità", con esposizioni artistiche, artigianali e gastronomiche. Alle 19.30 si terrà la tradizionale preghiera interconfessionale con la presenza dei rappresentanti delle varie religioni; a seguire, il laboratorio "Ritmi e passi del mondo" con le scuole del territorio che si esibiranno in canti e balli dal mondo. (segue) (Ren)