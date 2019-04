Bonifiche: Pedicini (M5S) su Napoli Est l'Ue ha risposto a interrogativi su finanziamenti (2)

- “Questi progetti sono ora in via di completamento con fondi nazionali, il termine per il completamento era il 31 marzo 2019. L'autorità di gestione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Commissione - scrivono - stanno seguendo con attenzione il completamento di questi due progetti, che sono al momento solo parzialmente attuati, mentre si prevede che saranno pienamente funzionanti nel corso del 2019”. "In nessuno dei progetti finanziati dall'Unione Europea – evidenzia Pedicini – è stata mai contemplata la bonifica della zona. Come se i problemi di Napoli est risiedessero nell'assetto urbano piuttosto che nell'inquinamento, cui è invece certamente collegato il triste record che detiene l'intera provincia di Napoli, quello del più alto tasso di incidenza di tumori del Paese. Se ciò non bastasse, risulta ancor più inspiegabile il motivo per cui il Comune di Napoli, soggetto responsabile dell'esecuzione del progetto, abbia ritirato il piano di 'Riqualificazione urbana area portuale Napoli Est'. A questo punto - conclude l'eurodeputato - ci aspettiamo una presa di posizione chiara da parte di chi da anni, a parole, si batte per il bene della città, ma nei fatti asseconda logiche che sono per noi incomprensibili" ha concluso l’europarlamentare e portavoce M5S Piernicola Pedicini. (Ren)