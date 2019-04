Bullismo: lunedì ad Afragola (Na) la quinta tappa di @scuolasenzabulli

- Si terrà lunedì alle ore 10, presso l'auditorium dell'Istituto comprensivo "Europa unita" di Afragola in viale Europa - Rione Salicelle la quinta tappa di @scuolasenzabulli 2019. "Gli adolescenti sono abituati ad utilizzare le nuove tecnologie fin da bambini per giocare, comunicare, tenersi aggiornati, imparare, fare acquisti, relazionarsi con gli amici, esprimersi e condividere opinioni, foto e video – ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania presentando l’evento -. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato linguaggi e comportamenti dei giovani, influenzando di conseguenza le relazioni interpersonali, al punto che spesso la dimensione online ha la stessa valenza di quella reale o si affianca ad essa in modo complementare". Interverranno ai lavori Claudio Grillo, sindaco di Afragola; Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania; Ivana Nasti, direttore del Servizio ispettivo dell'Autorità per le comunicazioni; Fabiola Del Deo , dirigente scolastico Istituto comprensivo "Europa unita”, Carmine Antinori, vice comandante Stazione Carabinieri di Afragola; Antonio Scamardella, psichiatra dirigente sanitario; Maria Rosaria Alfieri, criminologa presidente associazione Criminalt Napoli; Francesca Recano, psicologa - psicoterapeuta vice presidente associazione Giunone e il personale della Polizia postale e delle comunicazioni. (Ren)