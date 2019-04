Regionali Piemonte: Salvini, Chiamparino nervoso, passa il tempo a attaccare noi

- “Chiamparino è un po’ nervoso. Dovrebbe spiegare quante cose belle ha fatto in cinque anni, invece passa il tempo ad attaccare noi. Non hai fatto un accidenti e meriti di andare a casa”. Così Matteo Salvini in piazza Carlo Alberto, a Torino, per l’apertura della campagna elettorale in vista delle europee e delle regionali.(Rpi)