Governo: Salvini, aiutare famiglie a fare figli e non farli arriva già confezionati sui barconi

- Nel corso del suo comizio a Cantú, in provincia di Como, il vice premier Matteo Salvini ha annunciato il proprio impegno nei confronti delle famiglie italiane perché tornino a fare figli rispetto a quelli che vogliono farli arrivare "già belli pronti confezionati sui barconi". Parlando con i giornalisti a margine, Salvini ha spiegato che "c'è una certa sinistra che sostiene che siccome in Italia c'è la crisi demografica, c'è bisogno di immigrazione per fare certi lavori. Io sono al governo e voglio aiutare gli italiani a fare figli, perché" ha spiegato Salvini, accogliere chi scappa dalla guerra è giusto, ma la sostituzione di popoli con popoli non mi piace". (Rem)