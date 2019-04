Campania: Cesaro (FI), vertenza Namet-Ctp è dramma per 24 famiglie. Auspico intervento Città Metropolitana

- "Sulla vertenza NaMet-Ctp è necessario un impegno concreto della Città Metropolitana". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro a margine della seduta della commissione trasporti di cui ha chiesto la convocazione per una seconda audizione sul caso Na-Met, l'azienda partecipata della Ctp attualmente in liquidazione. "Auspico davvero che de Magistris, nella sua qualità di sindaco metropolitano, metta in campo tutti gli strumenti utili a scongiurare il rischio che ben 24 lavoratori, non certo per colpa loro, finiscano ingiustamente in mezzo ad una strada insieme con le loro famiglie", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)