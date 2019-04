Napoli: Borrelli (Verdi), parcheggiatori abusivi scatenati a Coroglio e strade bloccate dai fuochi di artificio (2)

- "Lungo la litoranea - ha aggiunto Borrelli - i fuochi sono stati esplosi all'interno della corsia preferenziale, provocando lo stop del traffico a causa della successiva caduta sulla sede stradale. L'ennesima pagina nera è stata scritta in provincia dove è andata in scena la assurda e barbara abitudine di alcune paranze legate al movimento dei fujenti che, dopo aver montato casse e amplificatori su dei camion, sono andate i giro a irradiare musica a tutto volume, rendendo infernale il weekend dei residenti. In altri casi i "devoti" hanno inopinatamente chiuso al traffico delle arterie per muoversi in processione". "Un intervento massivo delle forze dell'ordine – prosegue Borrelli – non è procrastinabile. Occorre una durissima risposta dello stato alla deriva di inciviltà e delinquenza che sta investendo Napoli e provincia. L'approssimarsi della stagione estiva non fa altro che peggiorare la situazione con i fenomeni censurabili che si andranno via via moltiplicando. E' necessario porre un limite prima che l'intera area si trasformi in un'enorme babilonia dove tutto è permesso". (Ren)