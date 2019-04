Caserta: maltrattamento animale, sequestrato allevamento di cani a Macerata Campania (Ce)

- A seguito di un controllo dei militari della Stazione carabinieri forestale di Marcianise (Ce), unitamente ai medici veterinari dei Servizi asl di Marcianise e di Caserta, è stata constata, presso una proprietà privata dell’agro del Comune di Macerata Campania (Ce), la detenzione di 38 cani di razza setter e spinone italiano in infrazione delle normative previste. Dalle verifiche dei militari, con l’ausilio dei medici veterinari dell’asl, è stato accertato che i canti sono risultati trattenuti trattenuti in recinzioni la cui superficie era insufficiente in base ai dettami stabiliti al riguardo dalla normativa regionale ed in ragione del numero degli esemplari di razza setter e di spinone italiano ivi presenti. È stata quindi ravvisata l’integrazione del reato di maltrattamento animale a carico del gestore dell’allevamento che è stato denunciato in stato di libertà. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dell’intera struttura costituita da 3 aree recintate nonché dei 38 cani di razza setter e spinone italiano ivi rinvenuti. (Ren)