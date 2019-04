Campi Flegrei: dal 24 maggio la mostra "I pionieri dell'archeologia subacquea nell'area Flegrea ed in Sicilia"

- Sarà inaugurata il 24 maggio a Baia, alle ore 11, la mostra fotografica "I pionieri dell'archeologia subacquea nell'area Flegrea ed in Sicilia", all'interno del Museo archeologico dei Campi Flegrei. L'esposizione, con allestimento e curatela realizzati da Teichos, racconterà la stagione di nascita dell'archeologia subacquea in Italia, nell'area Flegrea ed in Sicilia, e per quest'ultima dai suoi esordi fino alle più importanti esperienze istituzionali: la costituzione della Soprintendenza del mare da parte di Sebastiano Tusa. Un percorso, supportato da allestimenti multimediali e sensoriali, con l'utilizzo di materiali video e fotografici, provenienti dagli archivi delle Soprintendenze del Ministero per i Beni e le attività culturali, dagli istituti specializzati, dagli archivi privati, dalla Soprintendenza del mare della Regione Sicilia. Un'esplorazione dagli anni '50, tra condizioni e circostanze che hanno determinato la nascita dell'archeologia subacquea come disciplina, evidenziandone ruoli e protagonisti. Una preview che anticiperà, essendone complemento necessario, il progetto "Thalassa. Meraviglie dei mari della Magna Grecia e del Mediterraneo", mostra che sarà inaugurata al Mann - Museo archeologico nazionale di Napoli, nel salone della Meridiana il 25 settembre prossimo. (segue) (Ren)