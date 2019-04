Campania: a Sant'Antimo (Na) i consiglieri di cdx ottengono il ritiro delle delibere sullo Statuto

- "Oggi in conferenza dei capigruppo abbiamo chiesto ed ottenuto il ritiro delle delibere di modifica dello Statuto e del Regolamento iscritte dall'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di domani". Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "Prendiamo atto del tentativo di mediazione del presidente dell'aula - hanno proseguito i consiglieri di centrodestra - ma nessuno si illuda che consentiremo la discussione e l'approvazione di norme fondamentali per il futuro democratico di Sant'Antimo senza una condivisione a larghissima maggioranza delle nuove regole, senza un indispensabile e approfondito parere legale sulle modifiche che il sindaco Russo vuole apportare al nostro ordinamento comunale". "Su questo - hanno concluso i consiglieri - non arretreremo di un passo e siamo pronti a tutto, anche a forme di protesta estrema, non ultima l'occupazione dell'aula comunale". (Ren)