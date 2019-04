Sanità: domani a Napoli il convegno sul tema "Piede complicato da patologie croniche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 9 presso l'Auditorium dell'Istituto salesiano Sacro Cuore, in via Morghen a Napoli, si terrà congresso internazionale di podologia e podiatria sul tema "Piede complicato da patologie croniche". Il meeting è organizzato dal podologo Gaetano Di Stasio, coordinatore del comitato scientifico, in collaborazione con il chirurgo vascolare Lanfranco Scaramuzzino e, tra gli altri, l'Associazione europea dei podologi, la Società Italiana di Flebologia, presieduta dal chirurgo Gennaro Quarto della Federico II di Napoli. Fine lavori domenica. (Ren)