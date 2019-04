Napoli: Borrelli, Gaudini (Verdi), segnalato a Guardia costiera degrado Baia di Trentaremi ridotta a discarica

- "Restiamo fortemente amareggiati dinanzi alle immagini che ci sono state segnalate che mostrano la spiaggia della baia di Trentaremi ridotta ad una discarica abusiva. Barili e rifiuti da ogni tipo sull'arena, addirittura asciugamani sul fondale marino. L'inciviltà sta violentando uno dei tesori naturalistici più suggestivi di Napoli. Tenendo conto che si tratta di un luogo accessibile solo via mare è ovvio che questo sconcio è stato creato da coloro che arrivano in barca oltre che dalle mareggiate che finiscono per restituire parte dei rifiuti che vengono sversati abusivamente”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Solre che ride Marco Gaudini. “Abbiamo segnalato la situazione alla Guardia Costiera chiedendo di intensificare i controlli nell'area – hanno aggiunto -, specialmente durante il periodo estivo quando l'intero litorale posillipino è terra di conquista di orde di diportisti maleducati". "Continueremo a vigilare con la massima attenzione sulle condizioni della spiaggia di Trentaremi e di tutti gli altri luoghi del litorale che sono interessati dagli stessi fenomeni di inciviltà – hanno annunciato i consiglieri -. Non permetteremo di rovinare dei posti così suggestivi con l'immondizia e la plastica”. “Tra l'altro, ricordiamo agli incivili che abbandonare la spazzatura in un luogo del genere significa rendere difficilissimo il recupero che, giocoforza, deve avvenire via mare", hanno concluso Borrelli e Gaudini. (Ren)