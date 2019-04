Campania: Sapignoli (Lega), gli attacchi alle sedi della Lega non ci intimoriscono

- "Gli attacchi incendiari e dinamitardi subiti oggi dalla sede di Casoria (Na) della Lega e nei giorni scorsi da quella di Aversa sono marchi di infamia da parte di chi usa questi mezzi come strumento di confronto politico". Lo ha dichiarato in una nota Simona Sapignoli, candidata per la Lega alle elezioni europee, collegio Italia meridionale. "Ovviamente - ha proseguito Sapignoli - non ci faremo intimorire da questi vigliacchi e continueremo con il nostro lavoro di radicamento e crescita territoriale, nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini. Sono vicina ai nostri dirigenti e militanti di Aversa e Casoria che con tanta dedizione, competenza e sacrificio portano avanti le nostre battaglie territoriali. La Lega è un partito nazionale che tanta fiducia riscuote nei confronti dei cittadini anche del Sud, grazie allo straordinario lavoro che ha portato avanti in questi anni il nostro leader Matteo Salvini". "E' tempo - ha concluso Sapignoli - che tutti se ne facciano una ragione".(Ren)