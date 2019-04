Napoli: Borrelli (Verdi), su nostra segnalazione controlli ad auto su strisce pedonali con cappello Municipale in vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano a pervenirci segnalazioni circa gli atteggiamenti incivili degli automobilisti napoletani che parcheggiano le auto in sosta vietate. Vetture parcheggiate dinanzi agli scivoli per i disabili, sui marciapiedi, dinanzi ai passaggi pedonali. L'ultimo caso ci è stato segnalato il 25 aprile in via Mergellina, a poca distanza dagli chalet. Una automobile ferma sulle strisce pedonali con in bella vista il cappello della polizia municipale. Un modo per influenzare gli agenti? Possibile. Dai controlli, scaturiti in seguito alla nostra denuncia, è emerso che l'automobile appartiene ad un'agente in pensione della polizia municipale”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “È realistico immaginare che il cappello, tra l'altro non più in uso nel corpo, appartenga alla dotazione della divisa risalente al periodo in cui l'agente era ancora in servizio – ha aggiunto il consigliere -. Il comandante della polizia municipale Ciro Esposito ci ha garantito che la proprietaria dell'automobile è stata multata e sarà denunciata per l'esposizione illegittima di un segno distintivo del corpo. Qualora risulti che il cappello non sia una riproduzione approfondiremo anche questo tema”. “Non è accettabile che le dotazioni restino in possesso agli agenti in seguito al pensionamento – ha concluso Borrelli -. Qualsiasi segno identificativo deve essere restituito al momento della conclusione del rapporto di lavoro". (Ren)