Napoli: Verdi, affitti "stracciati" posizione di privilegio insopportabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo di fare subito piena chiarezza sulla vicenda degli affitti 'stracciati' per abitazioni di pregio a Napoli. 600 euro al mese per 110 metri con vista mare. E' uno dei fitti a prezzo da saldo che si pagano secondo quanto scrive Il Mattino. "Qualsiasi posizione di privilegio per noi è insopportabile e inaccettabile. Ancora peggio - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e quello del Sole che Ride di Napoli Marco Gaudini - se si tratta di professionisti che pur potendoselo permettere pagano meno del prezzo di mercato usufruendo di beni pubblici che dovrebbero essere destinati alla collettività o a chi ne ha davvero bisogno".(Ren)