Napoli: la Fondazione Valenzi lancia il programma per i 10 anni (4)

- Il 10 maggio, dalle 17, il tavolo di conversazione: "Maurizio, Napoli, l'Europa. L'impegno europeo di Maurizio Valenzi", con la moderazione del giornalista Ettore De Lorenzo discuteranno tra di loro gli onorevoli Gianni Pittella e Mario Mauro. Previsto un concorso per giovani disegnatori dal titolo "I volti della politica del tuo tempo". Il concorso si rivolge a disegnatori italiani e stranieri under 35, i 10 vincitori del concorso saranno selezionati da una giuria d'eccezione presieduta da Sergio Staino e premiati con l'esposizione del proprio lavoro alla mostra presso il Pan - Palazzo delle arti di Napoli. Il 22 maggio, dalle 15.30, "Napoli, il Mediterraneo, l'Europa" in collaborazione con Europe Direct Napoli, nella sede della Fondazione Valenzi nel Maschio Angioino con Paola Console, project manager ed esperta di programmi e iniziative comunitarie, Pier Virgilio Dastoli, già funzionario della Commissione Europea, e Paolo Pane, ricercatore in Storia delle istituzioni politiche Europee dell'Università Federico II, modererà il direttore di Repubblica Napoli Ottavio Ragone. L'appuntamento, presso la sede della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino, sarà un'occasione per riflettere sulle diverse occasioni che videro Maurizio Valenzi, nel suo articolato percorso politico, confrontarsi con il tema dell'Europa. (segue) (Ren)