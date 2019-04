Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), via Coroglio ostaggio dei parcheggiatori abusivi (2)

- "Abbiamo segnalato la situazione - hanno continuato Borrelli e Gaudini - non solo alla polizia municipale ma anche a carabinieri e polizia, chiedendo una retata che sia utile a liberare via Coroglio. Occorre un gesto forte per riaffermare il principio di legalità a restaurare le condizioni minime di sicurezza. Purtroppo la lotta quotidiana delle forze dell'ordine contro questi fenomeni non è supportata dal ministro Salvini. Nonostante le promesse della Lega la legge che prevede l'arresto dei parcheggiatori abusivi è rimasta monca a causa della mancata emissione dei decreti attuativi". "Una negligenza - hanno concluso Borrelli e Gaudini - che non ha fatto altro che rafforzare la posizione degli estorsori della sosta che si sentono sempre più inattaccabili". (Ren)