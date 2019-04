Campi Flegrei: dal 24 maggio la mostra "I pionieri dell'archeologia subacquea nell'area Flegrea ed in Sicilia" (2)

- Articolata per sezioni, Thalassa racconterà attraverso i reperti e le immagini l'evoluzione dell'archeologia subacquea fin dall'iniziale processo di formazione del suo statuto scientifico. Spiegherà attraverso i relitti via via ritrovati, anche in relazione allo sviluppo delle tecnologie, l'affascinante individuazione dei flussi migratori e delle relazioni lungo le coste, le relazioni tra popoli, tra punti di partenza e di arrivo, la loro localizzazione nelle diverse aree geografiche; conduce il visitatore, con un salto nel tempo, circa 60 milioni di anni, tra i segreti del mare Mediterraneo, nelle città-porto, mete del commercio sin dall'antichità e luoghi di racconto dei processi di trasformazione dell'ambiente naturale da parte dell'uomo. Un progetto promosso dal Parco archeologico dei Campi Flegrei, con il Mann, l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, e Teichos, anche in forza di un protocollo da essi sottoscritto per sviluppare, nel prossimo triennio, una serie di attività culturali, di ricerca, divulgazione e informazione. Al progetto, agli eventi collegati e a questa preview, realizzata nella curatela e nell'allestimento secondo i suoi indirizzi, ha lavorato il compianto Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali e all'Identità siciliana. L’appuntamento costituirà il riconoscimento alla memoria dell’archeologo. (Ren)