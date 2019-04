Napoli: Falco (Confapi), solidarietà al giornale "il Roma"

- “L'irruzione notturna nella redazione del quotidiano ‘Il Roma’ è un atto delinquenziale che va ben oltre i danni economici arrecati alla struttura. È un gesto che va condannato con fermezza perché i giornali sono presidio di democrazia e di libertà”. Così in una nota Gianpiero Falco, delegato allo sviluppo regionale di Confapi Campania. “Al direttore Antonio Sasso e all'intero corpo redazionale, che ogni giorno offre la possibilità ai lettori di avere uno sguardo sulle vicende locali e nazionali vivo, intelligente e curioso, vanno i miei più profondi sensi di vicinanza e di amicizia, certo che quest'odioso atto di prepotenza non frenerà in alcun modo il loro prezioso lavoro”, ha concluso Falco. (Ren)