Napoli: domenica allo Slash plus l'evento "Perfetti (s)conosciuti"

- Si terrà domenica alle 19, allo Slash plus di via Vincenzo Gemito, a Napoli, l’aperitivo networking “Perfetti (s)conosciuti”, un luogo di incontro per confrontarsi e scambiarsi nuovi spunti al fine di promuovere e valorizzare i talenti e la cultura del progetto. Un'occasione per chi ha deciso di costruire il proprio futuro a Napoli di riunirsi in un luogo fisico ed ascoltare altri giovani che raccontano storie di successi e sconfitte, sogni e progetti per il futuro, scambiandosi contatti e idee. I protagonisti del secondo appuntamento saranno artisti, architetti, brand designer, fotografi che vivono e lavorano a Napoli. Un'occasione per condividere il pensiero creativo e le strategie per rendere unici e vincenti progetti e idee per il futuro. A salire sul palco dello Slash plus, Vincenzo Noletto e Alessandra Finelli, fotografi con una passione per lo storytelling e la street photography; Marco Stefanelli, designer e grafico piemontese trapiantato a Napoli; Antonello Colaps, direttore creativo di "Dopolavoro"; Matilde De Feo, performer, filmmaker, cultural worker e Salvatore Iodice che racconterà la storia di "Miniera", il laboratorio artistico dei Quartieri Spagnoli. (Ren)