Napoli: la Fondazione Valenzi lancia il programma per i 10 anni

- Si apriranno il primo maggio alle 17 al Pan - Palazzo delle arti di Napoli con la mostra "L'ironia del sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi" le celebrazioni per i 10 anni della Fondazione Valenzi. Altre iniziative collegate alla mostra: un concorso per giovani disegnatori, un incontro sulla street art e un dibattito sul futuro dell'Europa tra gli eurodeputati Gianni Pittella e Mario Mauro. Si ritornerà poi il 22 maggio sul tema dell'Europa e dell'esperienza di Maurizio Valenzi come europarlamentare. L’obiettivo complessivo della Fondazione è proporre una conoscenza più approfondita dell'esperienza dell'Amministrazione comunale dal 1975 al 1983 attraverso alcune pubblicazioni per arrivare alla fine dell'anno ad un convegno di studi con la partecipazione di storici, economisti, sociologi, urbanisti dal titolo "Il volto della città di Napoli e l'attività dell'Amministrazione Valenzi (1975 –1983)". (segue) (Ren)