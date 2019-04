Napoli: fitti ribassati per case di lusso, nel mirino la Fondazione Strachan Rodinò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un dossier del consigliere comunale di Napoli Gaetano Troncone, sarebbe presente la lista degli oltre 30 inquilini -tra cui avvocati e dirigenti pubblici- che avrebbero pagato fitti ribassati per appartamenti di lusso. Lo ha riportato il Mattino di Napoli nell’edizione di oggi. 600 euro per locali di 110 metri vista mare, sarebbe questo l’affitto mensile pagato dagli inquilini alla Fondazione Strachan Rodinò, partecipata dall’Amministrazione comunale di Napoli. Dopo la pubblicazione, da parte del quotidiano online Il Desk, di una lista di 33 immobili, in merito si era già pronunciato il consigliere Diego Venanzoni, che aveva chiesto chiarimenti. (Ren)