Napoli: controlli Gdf a Ischia e Capri, 40 lavoratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione della Guardia di Finanza di contrasto al fenomeno del lavoro in nero nelle isole di Ischia e Capri ha portato alla scoperta di 40 lavoratori sprovvisti di regolare contratto. I controlli delle fiamme gialle hanno interessato sedici imprese che impiegavano complessivamente 110 operai tra muratori, piastrellisti, imbianchini ed elettricisti. Tra i quaranta lavoratori privi di copertura contrattuale, in particolare a Capri un caso di sfruttamento minorile. In un hotel di Barano d’Ischia, invece, su 19 dipendenti identificati sul luogo di lavoro, 15 sono risultati non assunti. Essendo la manodopera irregolare superiore in percentuale alla soglia prevista dalla normativa per applicare il provvedimento cautelativo, scatterà la sospensione delle attività. (Ren)