Napoli: de Magistris, bene boom turistico. Delibera su CIC previene massificazione

- “Siamo molto soddisfatti di quello che sta accadendo in città sotto il profilo turistico-culturale. Ovviamente vogliamo avere una visione di città in cui il turismo sia ricchezza, dove non ci sia massificazione, dove possano coniugarsi identità e rivoluzione. Vogliamo prevenire lo svuotamento dei centri storici da parte degli autoctoni e le speculazioni immobiliare di chi fa lievitare i prezzi”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sul provvedimento approvato dalla giunta sul CIC, primo passo per la regolamentazione degli alloggi turistici in città. “A causa della legislazione regionale, nazionale ed europea obsoleta, il Comune fa quello che dovrebbero fare gli altri – ha aggiunto il primo cittadino -. Da qui a qualche giorno o settimana approveremo la delibera per le attività produttive e commerciali per incentivare coloro che investono su mestieri tipici, botteghe artigianali, trattorie, startup giovanili e non per chi si dedica a speculazioni commerciali con attività seriali che con alcuni luoghi del centro storico non hanno nulla a che vedere. Interveniamo in un terreno normativo che, invece, va verso la giungla delle liberalizzazioni più selvagge”. (segue) (Ren)