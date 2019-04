Politica: sabato Salvini a Torino per aprire la campagna elettorale (2)

- L’arrivo del ministro degli Interni è previsto per le ore 18.30 a Biella, a supporto del candidato sindaco del centrodestra Claudio Corradino. Poi ci sarà il trasferimento a Torino. Una nota della Lega informa che di fronte all’entusiasmo di queste ore, con la previsione di centinaia di amministratori locali in arrivo da tutto il Piemonte, ma anche dell’affluenza di migliaia di militanti e di elettori, si è deciso di optare per il comizio in piazza Carlo Alberto, anziché l’iniziale ipotesi di un incontro al Golden Palace Hotel di Torino. (Rpi)