Campania: deputati M5s Villani e Adelizzi visitano scuole primo circolo didattico Agropoli (Sa)

- Si è tenuto questa mattina il sopralluogo dei deputati del MoVimento 5 stelle Virginia Villani e Cosimo Adelizzi in tre plessi del Primo circolo didattico di Agropoli per verificare lo stato delle strutture e valutare la discussa delibera di Giunta dell'amministrazione comunale di trasferire gli alunni dei due plessi della scuola dell'infanzia "Mozzillo" e quelli del "Santa Maria delle Grazie", presso la scuola primaria "Landolfi". "La preoccupazione dei genitori è che possa essere confermata la volontà di chiusura delle due scuole materne a discapito della sicurezza degli alunni e della qualità dell'offerta didattica – hanno dichiarato i deputati Cosimo Adelizzi e Virginia Villani -. Va analizzata la situazione anche da un punto di vista tecnico per assicurare che vengano rispettati gli standard di sicurezza”. “Accogliamo con soddisfazione l'idea di aprire ad Agropoli un commissariato di polizia, ma siamo certi che possano essere valutate altre opzioni logistiche meno problematiche e dispendiose e che non ledano in alcun modo il diritto all'istruzione – hanno aggiunto i deputati 5s -. Del resto, è compito dell'amministrazione comunale tutelare in primis i diritti dei minori ed esaltare la qualità dell'offerta formativa proposta dalla scuola, valorizzando l'esistente e ottimizzando le risorse destinate alle istituzioni scolastiche”. “La condivisione di un progetto del genere, con i dirigenti scolastici e i genitori dei bambini è una condizione fondamentale per la buona realizzazione del progetto stesso: chiediamo al sindaco di aprirsi maggiormente al confronto, ascoltando tutte le istanze e le proposte del mondo della scuola prima di prendere una decisione definitiva", hanno concluso Villani e Adelizzi. (Ren)