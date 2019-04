Regionali Piemonte: presentata la lista "Chiamparino presidente", c'è anche l’ex sottosegretario Luigi Bobba (2)

- "Il messaggio unitario che si è inteso mandare risulta così molto nitido e forte - prosegue Chiamparino - . Nelle province più piccole, non rappresentate nella lista maggioritaria, vi sono candidature di consiglieri ed assessori uscenti particolarmente significative, come quelle di Giorgio Ferrero ad Asti e di Vittorio Barazzotto a Biella, che, insieme con i candidati delle altre liste della coalizione, consentiranno di competere in modo adeguato per strappare il seggio anche in quelle realtà”. (Rpi)