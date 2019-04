Pallavolo: domenica a Napoli l'evento "Illuminiamo il Volley"

- Domenica sul Lungomare Caracciolo a Napoli 324 squadre di pallavolo parteciperanno all'evento 'Illuminiamo il Volley'. La manifestazione, completamente gratuita, è stata organizzata dalla Nuova polisportiva Ponticelli ed è stata patrocinata dal comune di Napoli, dalla Fipav Napoli e dalla Fipav Campania. Si tratterà della seconda edizione della festa del Volley S3. Il progetto S3 consiste nel mostrare un diverso approccio al gioco della pallavolo, basato su tre concetti: 'gioco', attraverso la proposta non di esercizi ma di attività ludiche; 'facilitazione', con la modifica di alcune regole cardine della pallavolo, ad esempio la palla si potrà bloccare e potrà quindi rimbalzare a terra; e la 'flessibilità', in quanto il numero di giocatori per squadra potrà variare. "Questo evento unisce ai valori dello sport, dell'aggregazione e della valorizzazione dei talenti giovanili, anche una finalità di integrazione sociale". Lo ha dichiarato il presidente della Nuova polisportiva, Gerardo Amato. Infatti l'obiettivo di questa e tante altre iniziative realizzate dall'associazione sarà coinvolgere i ragazzi del quartiere Ponticelli, allo scopo, ha fatto sapere l'associazione, di sottrarli da influenze negative. Nella stessa giornata saranno allestiti, in collaborazione con Dechatlon, campi di beach volley per gli atleti più grandi, e per i genitori saranno attivati corsi di fitness gratuiti tenuti da istruttori qualificati. (segue) (Ren)