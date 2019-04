Pallavolo: domenica a Napoli l'evento "Illuminiamo il Volley" (2)

- L'evento sarà supportato dall'azienda 'Più buono', che offrirà ai piccoli pallavolisti la merenda, e da Belita Naples. La Nuova polisportiva Ponticelli è stata fondata il 25 marzo 2006 da Gerardo Amato, laureato in scienze motorie, nominato nel 2009 Cavaliere per l'etica e la cultura nello sport, tutor sportivo per il Coni. L'associazione negli anni si è specializzata nella disciplina della pallavolo ed è stata riconosciuta dalla Federazione Italiana di Pallavolo scuola regionale. In ambito territoriale l'associazione ha preso parte a diversi progetti sportivi promossi dal ministero della Salute e dal Coni per permettere a bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti nelle zone del Conocal e del Lotto 0, di svolgere attività sportiva gratuitamente. In collaborazione con il Tappeto di Iqbal e con il comune di Napoli è riuscita ad attivare un progetto sportivo pomeridiano, gratuito, nelle scuole del territorio. La Polisportiva Ponticelli nei mesi estivi organizza campi presso la sua sede principale. (Ren)