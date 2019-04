Napoli: figlio Tina Rispoli stacca orecchio a morsi a rivale in amore

- Fermato con l’accusa, formulata dalla magistratura della Procura di Napoli Nord, di lesioni personali gravi il figlio di Tina Rispoli, vedova del defunto boss Gaetano Marino passata di recente alla cronaca per il matrimonio con il cantante neomelodico Tony Colombo. Stando al quadro accusatorio il giovane, scoperti alcuni messaggi scambiati da un 25enne con la sua ragazza, avrebbe atteso il rivale in strada per poi staccargli a morsi un orecchio. (Ren)