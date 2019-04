Napoli: de Magistris, bene boom turistico. Delibera su CIC previene massificazione (2)

- “Noi siamo molto attenti a che la nostra città abbia radici profonde che non vanno stravolte – ha puntualizzato il sindaco -, ma allo stesso tempo nutriamo la consapevolezza che turismo e cultura stiano diventando un fenomeno di economia circolare per la nostra città, che sta producendo una ricchezza evidente”. “La delibera, in tal senso, è un passo che abbiamo fatto: chiaramente questo è un terreno in cui c’è molta liberalizzazione – ha spiegato de Magistris -. In questo, la legislazione regionale deve essere fondamentale. Noi, però, faremo di tutto, da un punto di vista normativo, politico, amministrativo e cittadino per evitare l’aggressione di immobili a fini speculativo”. “Tutto questo spinge i giovani a migrare magari perché non possono permettersi un fitto troppo alto: questo non è giusto – ha puntualizzato il primo cittadino -. Cercheremo di evitare gli effetti collaterali che il turismo di massa ha avuto in altre città. Tra le città europee coinvolte, risposte politiche adeguate al fenomeno sono state date in particolare da Barcellona”. “Credo, dunque, che le nostre due delibere, rispettivamente sul lavoro nero da parte degli esercizi commerciali e sul CIC, siano le prime in Italia”, ha concluso de Magistris. (Ren)