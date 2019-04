Napoli: Borrelli, Gaudino (Verdi), Ferrari in area pedonale piazza san Gaetano era autorizzata da Comune

- "Abbiamo effettuato tutte le verifiche del caso, la presenza della Ferrari in piazza San Gaetano era stata effettivamente autorizzata dal Comune di Napoli". Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini, commentando la notizia apparsa su ‘la Repubblica’. "Il comandante della polizia municipale Ciro Esposito ci ha spiegato che il parroco della chiesa di San Paolo Maggiore aveva regolarmente richiesto il permesso per l'accesso dell'automobile adibita al trasporto degli gli sposi – hanno aggiunto -. Ovviamente, in questi casi, l'Amministrazione autorizza il passaggio della vettura fino alle immediate adiacenze della chiesa”. “A differenza di quanto è accaduto in occasione di altri matrimoni, come ad esempio quello di Tony Colombo, in cui il corteo al seguito della sposa ha bloccato un intero quartiere senza averne alcun titolo, stavolta sembrerebbe che le procedure sono state seguite in maniera assolutamente corretta", hanno concluso Borrelli e Gaudino. (Ren)