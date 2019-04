Caivano (Na): Forza Italia, stop degrado rifiuti in città

- "L'indegno spettacolo dei rifiuti abbandonati per le strade di Caivano, frutto dell'inciviltà di alcuni cittadini che non rispettano giorni e orari di deposito della differenziata non può più andare avanti. Servono, soprattutto a salvaguardia della stragrande maggioranza dei cittadini che osservano le regole, controlli serrati e sanzioni". Così una nota del coordinamento cittadino di Forza Italia di Caivano. "Nelle prossime ore protocolleremo presso la struttura commissariale del Comune una specifica richiesta di intensificazione dei controlli tanto da parte della Polizia Municipale quanto da parte degli ispettori del Servizio igiene perché vigilino con la massima attenzione sul rispetto del calendario e degli orari di deposito dei rifiuti urbani", sottolinea la nota del coordinamento cittadino di Forza Italia. Chiederemo anche – è stato scritto nel comunicato – la massima sollecitudine sulla prevista installazione di telecamere di sorveglianza, almeno nelle principali strade di Caivano, che potranno costituire utilmente un forte deterrente a questo malcostume". "Confidiamo, ma non abbiamo ragione di pensarla diversamente – conclude la nota – nella sensibilità e nell'attenzione del Commissario prefettizio e, perché no, anche dei nostri concittadini".(Ren)