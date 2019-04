Napoli: Borrelli (Verdi), figlio di Tina Rispoli accusato di aver aggredito un giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo allibiti e sconcertati dalle frasi scritte sui social da Tina Rispoli, la vedova di camorra che ha sposato recentemente Tony Colombo, dopo che il figlio è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di staccare l'orecchio a morsi ad un'altra persona. E' arrivata addirittura a sostenere che gesti del genere sono 'cose di ragazzi', una presa di posizione che la dice lunga sullo spessore morale di questo personaggio". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Invece di stigmatizzare un gesto tanto grave ha iniziato a proferire giustificazioni allucinanti, farneticando addirittura che l'attenzione su un gesto così grave dipenda solamente dal fatto che l'interessato sia suo figlio. A più riprese ha rimarcato il concetto che l'arrestato sia "un bravo ragazzo" e che "non le abbia mai dato problemi". Se la sua concezione di essere un bravo ragazzo è questa ci spieghiamo anche tante altre cose rispetto a come questa donna ha approcciato il concetto di legalità in passato".(Ren)