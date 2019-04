25 aprile: Chiamparino, intollerabile che a Torino centrodestra non ricordi chi è morto per libertà

- Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, celebrando il 25 aprile nell'iniziativa dell'Anpi a Torino, ha detto: “Il 25 aprile dovrebbe essere la festa di tutti coloro che si riconoscono nella Costituzione italiana. Per questo sono stato molto colpito dalle assenze nelle iniziative istituzionali torinesi di ieri e oggi. Non è tollerabile che forze politiche che rappresentano la nazione con esponenti di primo livello nelle istituzioni e nel governo, non sentano almeno il dovere, se non il piacere, di essere presenti per onorare e ricordare coloro che sono morti per quella libertà di cui anche loro usufruiscono". Il riferimento è all'assenza di esponenti di centrodestra alla fiaccolata di ieri sera e alla commemorazione di oggi al cimitero monumentale. (segue) (Rpi)