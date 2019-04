Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), disordini a via Aniello Falcone a causa di un gruppo di teppisti

- "Nella notte tra martedì e mercoledì un gruppetto di teppisti ha improvvisato una fumogenata in prossimità del parapetto di via Aniello Falcone". La hanno dichiarato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del comune di Napoli del Sole che Ride Marco Gaudini. "La strada - hanno proseguito i consiglieri - è stata messa letteralmente 'a ferro e fuoco' da una movida che appare sempre più maleducata e refrattaria alle regole. I residenti terrorizzati hanno pensato si trattasse di un incendio e hanno allertato i vigili del fuoco. Oramai lungo la strada tutto sembra essere lecito. Occorre dare una regolata al fenomeno, non è accettabile che la vita dei residenti diventi un inferno a causa dei maleducati. La fumogenata non è che l'ultimo capitolo di una lunga serie di atteggiamenti incivili. Dopo una certa ora via Aniello Falcone diventa terra di nessuno. La movida aggredisce letteralmente la strada. I locali sparano musica a tutto volume, impedendo ai residenti di riposare. I parcheggiatori abusivi posizionano le auto in seconda fila paralizzando la circolazione. Gli avventori urlano, e insozzano ogni angolo dei marciapiedi, abbandonando bottiglie vuote e rifiuti di ogni genere. Abbiamo trasmesso il video della fumogenata alla polizia municipale, chiedendo di intensificare i controlli". "Resteremo a fianco dei residenti di via Aniello Falcone - hanno concluso Borrelli e Gudini - non è giusto che siano loro a pagare il prezzo di una movida che non conosce cosa significhi il rispetto delle regole". (Ren)