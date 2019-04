Tennis: Cirio (Forza Italia), Atp Finals a Torino cerotto che non compensa perdita Olimpiadi

- "Una bella notizia che ci consente di mettere un cerotto sulla perdita delle olimpiadi, anche se non la compensa". Così Alberto Cirio, europarlamentare di Forza Italia e candidato alla presidenza della Regione Piemonte per la coalizione di centrodestra, commenta l’assegnazione a Torino delle Atp Finals di tennis: "Un grazie particolare a Riccardo Molinari che da buon piemontese si è speso per portare a Torino questo risultato - aggiunge - . È la prova che poter contare sul sostegno di chi è al Governo del nostro Paese serve, per dare al Piemonte un’altra velocità" (Rpi)