25 aprile: Cirio (Forza Italia), giornata che dovrebbe restare fuori dalle polemiche

- "Oggi è un giorno importante che celebra la Libertà e la Democrazia nel nostro Paese. Valori che per noi sono scontati, ma per i quali dobbiamo dire grazie a tutti coloro che si sono battuti per la loro conquista. “Grazie” è l’unica parola che mi sento di dire in un giorno che dovrebbe restare fuori dalle polemiche". Così Alberto Cirio, candidato alla presidenza della Regione Piemonte per la coalizione di centrodestra. Questa mattina il suo sfidante, Chiamparino, aveva puntato il dito contro il mondo del centrodestra, che non aveva partecipato alle manifestazioni di commemorazione della Liberazione a Torino: "Io celebro il 25 Aprile da sempre e anche oggi ho voluto trascorrerlo partecipando alle commemorazioni nella mia città, Alba, Medaglia d'Oro al Valor Militare proprio per la Resistenza", ribatte Cirio. (segue) (Rpi)