25 aprile: Cirio (Forza Italia), giornata che dovrebbe restare fuori dalle polemiche (2)

- "Ho voluto portare i miei figli, Emanuele e Carolina, a deporre un fiore sotto il monumento di coloro che hanno donato la vita per la Liberazione e a conoscere una donna straordinaria, Erminia, che con i suoi 111 anni compiuti il 23 aprile non è solo la più longeva del nostro Piemonte, ma anche una testimonianza viva e reale di quei giorni di guerra, quando con il marito nascose nel fienile un giovane partigiano inseguito dai tedeschi, salvandogli la vita - prosegue Cirio - . Io credo che la memoria sia un valore fondamentale da trasmettere ai nostri figli. Perché il futuro non si costruisce senza consapevolezza delle nostre radici e di chi ha reso possibile il nostro presente. E come dice Erminia: “La guèra a fa bin a gnun. La guerra non fa bene a nessuno”". (Rpi)