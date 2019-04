Tennis: Chiamparino, Atp Finals a Torino grazie a impianti ereditati dalle Olimpiadi 2006

- “La conquista delle Atp finals a Torino rappresenta un risultato importante per la città e per il Piemonte, frutto di un lavoro di squadra guidato con determinazione dalla sindaca, al quale abbiamo partecipato e parteciperemo con tutto l'impegno necessario". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commenta l'aggiudicazione da parte di Torino delle Atp Finals dal 2021 al 2025: "Val la pena sottolineare - aggiunge - che fra gli elementi che hanno significativamente concorso alla vittoria vi è la disponibilità di impianti sportivi di prim'ordine, tra cui alcuni frutto della eredità delle, per qualcuno tanto vituperate, Olimpiadi del 2006”. (Rpi)