Napoli: Borrelli (Verdi), bene inchiesta su divaricatore dimenticato in ventre donna al Loreto Mare

- "Siamo soddisfatti dalla celerità con cui il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha avviato un'inchiesta interna per evidenziare eventuali negligenze in relazione al caso della donna operata d'urgenza dopo che, in occasione di un intervento chirurgico presso l'ospedale Loreto Mare, l'equipe medica avrebbe dimenticato un ferro all'interno dell'addome". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli. "L'inchiesta della Asl e il lavoro dei Nas che sono intervenuti presso l'ospedale nella giornata di martedì serviranno a chiarificare la dinamica della vicenda e le eventuali responsabilità – ha aggiunto il consigliere dei Verdi -. Qualora l'attività investigativa dovesse effettivamente evidenziare delle negligenze da parte del personale chiederemo di irrogare delle sanzioni disciplinari particolarmente severe”. “Non è accettabile che una paziente veda messa a rischio la propria salute dopo essersi affidata alle cure del sistema sanitario", ha concluso Borrelli. (Ren)