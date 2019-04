Campania: Cesaro (FI), dalla Sma ancora incarichi e consulenze d’oro

- "C'eravamo illusi che le nostre denunce politiche, e le successive inchieste giornalistiche e non, avessero ricondotto i vertici della Sma a più miti consigli ma, almeno in fatti di incarichi e consulenze d'oro, temiamo di doverci ricredere". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. “Si continuano ad elargire incarichi per decine e decine di migliaia di euro con la compiacenza di certa politica e il silenzio dell'istituzione regionale preposta – ha aggiunto Cesaro -. La società non ha neppure ritenuto di dover rispondere ad una nostra legittima richiesta di accesso agli atti nei tempi previsti dalla legge nonostante l'avessimo inoltrata per conoscenza anche all'Unità regionale per il controllo e la vigilanza delle partecipate". "Naturalmente andremo avanti fino in fondo auspicando che chi di dovere ritenga opportuno intervenire immediatamente e col rigore del caso", ha concluso il capogruppo regionale di Forza Italia. (Ren)