Sanità: nuove sale operatorie ad alta tecnologia al Policlinico di Napoli

- E' stata inaugurata oggi la nuova struttura al Policlinico dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli Napoli: un nuovo complesso operatorio con apparecchiature di ultima generazione e una parete informatizzata che permetterà la gestione di tutte le attività operatorie in touch screen. Il nuovo complesso ospiterà attività di chirurgia generale e di chirurgia specialistica come chirurgia toracica, urologica e otorinolaringoiatrica. Previsto inoltre un ampliamento della platea degli studenti di medicina che potranno assistere agli interventi. La visione degli interventi chirurgici sarà possibile anche da uno schermo televisivo, visto che la parete informatizzata consentirà la trasmissione della seduta in diretta streaming. “Le nuove sale operatorie ci consentono un ulteriore avanzamento didattico e della ricerca”, ha dichiarato il rettore dell’Università Vanvitelli Giuseppe Paolisso, sottolineando che “le sale moderne amplieranno la qualità dell’assistenza. Siamo passati da 420 a 500 posti e aumentiamo anche l’offerta formativa per gli studenti”. (Ren)