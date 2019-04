Campania: al via martedì 30 aprile a Melito (Na) la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì 30 aprile nell’Aula Magna dell’Istituto Santo Stefano di via Vesuvio a Melito una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città. È questo l’obiettivo alla base dell’iniziativa 'Insieme per salvare una vita', a cui ha aderito anche l’Aicast Melito Imprese per l’Italia insieme alla Pro Loco Locale del presidente Giuseppe Sardella. Durante l'evento del 30 aprile, i presenti, qualora lo vorranno, potranno partecipare attivamente con una donazione economica volta all’acquisto del macchinario capace di soccorrere le persone alle quali è stata riscontrata un’alterazione del ritmo della frequenza cardiaca. Il defibrillatore, una volta a disposizione, sarà poi consegnato al primo cittadino di Melito, Antonio Amente, in qualità di rappresentante istituzionale. Successivamente, con l’ausilio di esperti, saranno formati i giovani del corpo di Polizia municipale guidato dal comandante Giovanni Marrone all’utilizzo dell’aggeggio. "Noi saremo sempre in prima linea per la collettività e lo dimostreremo anche in quest’occasione". Lo ha affermato Antonio Papa, presidente Aicast Melito e vicepresidente della Pro Loco Melito. "Invito tutti i rappresentanti della società civile - ha proseguito Papa - e i semplici cittadini a unirsi in questo progetto che non ha nessun’altro fine se non quello di dotare la città di uno strumento importante. La giornata del 30 aprile all’Istituto Santo Stefano non è che l’inizio di una serie di appuntamenti importanti a favore della nostra amata Melito".(Ren)